Kadıköy'deki 'kesik bacak' cinayeti davasında yeni gelişme

Kadıköy’de bir çöp konteynerinde bulunan kesik iki bacak ile ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk’ün öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu. Cinayete yardım eden sanık Ferhat Yılmaz yönünden bozulan kararın ardından yeniden görülen duruşmada mahkeme hükmünü açıkladı. Yılmaz’ın 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Başakşehir’de 26 Şubat 2019’da Fahrettin Öztürk, amcası Rıfat Rıza Öztürk ile tartışarak arkadaşı Ferhat Yılmaz’ı yanına çağırmıştı. Yılmaz, silah alarak Fahrettin Öztürk’ün yanına gitmişti. Fahrettin Öztürk, burada amcasına önce silah ile ateş etmiş ardından ise bıçakla boğazını kesmişti. Öztürk maktül amcasının kafasını bedeninden, kollarını dirseklerinden ve bacaklarını da diz kapağından ayırarak parçalamıştı. Cesedi parçaladıktan sonra poşetlere ve valize koyan Öztürk, arkadaşı Ferhat Yılmaz ile poşetlerden bazılarını Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçerek viyadüğe, bazılarını ise İstanbul’da farklı çöp kutularına atmıştı. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz 2021 yılında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi sanık Ferhat’ın cinayet eylemine ‘yardım eden’ olarak katıldığı gözetilmeksizin hüküm kurulmasını hukuka aykırı bularak kararı bozdu. Yeniden görülen davada savunması sorulan sanık Ferhat Yılmaz “Bozma ilamına katılıyorum. Ben bu olaya bilmeden gittim. Fahrettin yakalandıktan sonra polislere yardımcı oldum. 4 buçuk yıldır cezaevindeyim mağdurum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme Ferhat Yılmaz’ın ‘nitelikli kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.