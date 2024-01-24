Kadıköy esnafından üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek desteği

Kadıköy’de yaklaşık 30 yemek işletmesi, üniversite öğrencilerine destek olmak için dükkanını üniversite öğrencilerine açtı. Düzenlenen uygulama kapsamında öğrenciler, işletmelerin belirlediği gün ve saatlerde ücret ödemeden yemek yiyebiliyor.

Kadıköy esnafı yaklaşık 2 ay önce sosyal medyada ‘Kadıköy Sokak’ isimli hesap tarafından başlatılan uygulama kapsamında üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek servis ediyor. Başlatılan uygulamaya katılan işletmeler, imkanları dahilinde ve belirledikleri zaman dilimlerinde öğrencilere ücretsiz yemek desteği veriyor. Pandemi döneminde başlatılan, sosyal medyada yapılan çağrı ile bugün daha çok işletmenin devam ettirdiği uygulamaya şu an yaklaşık 30 işletme destek veriyor. Öğrenciler birbirinden farklı restoranlarda, vegan menüden pilava, fast food seçeneklerinden ev yemeklerine birbirinden farklı yemekleri ücretsiz yiyebiliyor.

Üniversite öğrencisi Emir Süha Gündüz, “Bu kampanya bence gayet güzel. Çünkü öğrenciler her zaman dışarıda yemek yiyemiyor. Dışarıda yemek yemek insanı mutlu eden bir şey. Bunun dışında öğrenci sayısı artırılabilir, zaman dilimleri artırılabilir. Çünkü ders saatleri ile bazı restoranların saatleri çakışıyor” dedi.

Ege Yenil, “Ben de kampanyayı destekliyorum, daha da artmasını diliyorum. Çünkü dışarıda yemek yemek zor duruma geldi. Daha fazla kişiye verilirse öğrenciler için daha iyi olur“ dedi.

Arkadaşlarıyla yemek yiyen Selin Karataş isimli üniversite öğrencisi, “Kampanya güzel. Biz zaten her zaman değil de belli zamanlarda gelebiliyoruz. Bugün sınavlarımız bitmişti onun şerefine buraya yemek yemeye geldik. Ama ihtiyacı olan çok fazla öğrenci var onları da düşününce iyi bir kampanya. Biz de yararlanmaya çalışıyoruz” şeklinde konuşu.

Öğrencilere ücretsiz yemek desteği veren bir işletmenin yetkilisi Musa Yedikardeş, “İnstagramda bir Kadıköy sayfası var bu sayfa pandemi döneminde bir çağrıda bulundu. Bu çağrıya istinaden bu kampanyaya pandemi zamanında katıldık. Pandemiden sonra da bunu devam ettirme kararı aldık. Devam ettirme kararı alırken herhangi bir karşılık beklemedik. Sağ olsunlar kendileri de saygı ve sevgi çerçevesinde tekrar bize geri dönüş sağladılar kendileri de çok beğendiler. Bizim amacımız, bütün Kadıköy esnafı olarak öğrencilere halkımıza destek olmak. Şu an benim bildiğim kadarıyla yaklaşık 30 firma var, bu firmalar kampanyaya katkı sağlıyor. Firmaların farklı kuralları farklı gerekçeleri var. Biz pazartesi günü 11.30 ile 13.30 arasında gelen ilk 10 öğrenciye ikramda bulunuyoruz. Rakamı aşarsak da yine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendileri gelince öğrenci kimlik kartlarını gösteriyorlar. Suistimal edilmemesi adına öğrenci kimlik kartı istiyoruz” dedi.

Kampanyaya katılan pilav dükkanı sahibi Feyyaz Keserci, “Kadıköy’deki esnaf kardeşlerimiz bir araya gelerek öğrenci kardeşlerimize bir nebze de olsa yardım etmek istedik. Ben pilavcıyım elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Günde 13 öğrenciye burada ücretsiz yemek vermeye çalışıyorum. Kotamız dolduğu zaman da öğrenci kardeşlerimizi geri göndermemeye çalışıyoruz” diye konuştu.