Kadıköy karpuz festivali başlıyor

Silivri Belediyesi tarafından ilçede yetiştirilen tarım ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festivallere bu hafta sonu bir yenisi daha ekleniyor. Bu yıl 11.’si düzenlenecek Kadıköy Karpuz Festivali, keyifli yarışmalar ve eğlenceli sahne programları eşliğinde gerçekleştirilecek. 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 18.00’da, Kadıköy Meydanı’nda başlayacak olan festival kapsamında; hiçbir sulama yapılmadan, bölgenin benzersiz iklim özellikleriyle yetiştirilen Kadıköy Karpuzu için yarışma düzenlenecek. En İyi Karpuz Yarışması’nda jüri üyelerinin puanlamalarının ardından; birinci olan yarışmacı tam altın, ikinci yarım altın, üçüncü ise çeyrek altın kazanacak. Ardından çocukların katılacağı karpuz yeme yarışması gerçekleştirilecek. Yarışmanın birincisi 700 TL’lik kırtasiye çeki, ikincisi 600 TL’lik kırtasiye çeki, üçüncüsü ise 500 TL’lik kırtasiye çeki ile ödüllendirilecek. Festivalin sahne programında yöresel halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Ardından ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, en güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirecek.

BAŞKAN YILMAZ’DAN FESTİVALE DAVET

Kadıköy Karpuz Festivali’nin önemine vurgu yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz her fırsatta ilçemizin bir tarım kenti olduğunu söylüyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu düşünceden hareketle; ilçemizin gelenekselleşen, tarım temalı festivallerini büyük bir coşku ile gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Buradaki amacımız hem Silivri’nin bereketli topraklarında yetiştirilen doğal ve lezzetli ürünleri daha geniş kitlelere duyurmak hem de eli nasırlı, emektar çiftçilerimize destek olmak. Bu vesileyle, cumartesi günü gerçekleştireceğimiz 11. Kadıköy Karpuz Festivali’mize tüm Silivrili hemşehrilerimi davet ediyorum.” dedi.