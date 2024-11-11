Kadıköy Marmaray'da güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu vurdu, o anlar kamerada

Kadıköy’de Marmaray’da güvenlik görevlisi, tartıştığı alkollü şahsı silahla bacağından yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, metro istasyonunda özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan M.T.(41) isimli şahıs, turnike kısmında alkollü şekilde bekleyen ve çevredeki şahısları rahatsız eden A.A.’yı(41) sözlü şekilde uyardı. Bunun üzerine A.A. isimli şahıs taşkınlık çıkararak görevliye saldırdı. Çıkan kavga sonucunda güvenlik görevlisi M.T., A.A. isimli şahsa silahla ateş etti. Ayağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, istasyonda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. gözaltına alındı.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen A.A.’ya yönelik yapılan asayiş sorgulamasında daha önceden ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.T. ise ‘kasten yaralama’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.