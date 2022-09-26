Kadıköy muhtarı müjdeyi 'başlıyoruz' diyerek verdi

Kadıköy Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, sosyal medya hesabından konu ile yaptığı paylaşımda “

Elimizin uzandığı yere kadar yılmadan mücadele, nerden başlasam bilmiyorum. Belki bu çalışma basit gelebilir. Bir yol alt tarafı diyebilen olabilir. Ama benim için köyüm için hayallerimden biri gerçek oluyor. Çok yerlere gittim çok insanlarla görüştüm çok bekledim sabrettim. Kadıköy Akören arası asfaltlama çalışması yapılması için oturmadım, sıkılmadım, umudumu kaybetmedim gece gündüz telefon trafiği yaptım. Sonuç mu, İlk asfalt dökümüne Akören’den başladık. Köyüme Kadıköy’e ilerliyoruz. Kadıköy- Akören Sizlere sesleniyorum; vatanımıza milletimize hayırlı olsun” dedi.

DAİMA DAHA GÜZEL BİR KADIKÖY İÇİN

“En güzel anları en önemli anları en sona bıraktım ve yaşayarak yaşatarak hep birlikte en güzel teşekkürleri yaşatacağız bu önemli yolda benim elimi tutan kıymetli insanlara, Bir sonraki paylaşımımda ne demek istediğimi ve en güzel teşekkürleri göreceksiniz. Bazı anlar ufak sürprizler ile çok güzel yaşanır. Sağlıcakla takipte kalın”

