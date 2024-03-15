Kadıköy trafiğinde 'moonwalk' dansı

Kadıköy Caddebostan’da ’İstanbul Yıldızları Grubu’ İstanbul’un trafik sıkıntısını belirtmek ve trafikte sürücülerin sıkılmaması için Michael Jackson’ın "moonwalk" dansıyla farkındalık oluşturdu.

Kadıköy Caddebostan sahilinde bir grup gençlerin oluşturduğu ’İstanbul Yıldızları Grubu’ herkes tarafından hergün çile haline gelen trafik sorununa belirtmek ve trafikteki sürücülerin bir nebze de olsa sıkılmasını önlemek için trafik ışıklarında Michael Jackson’ın "moonwalk" dansıyla farkındalık oluşturdu. Sürücülere kırmızı ışığın yanmasını bilen gençler ellerine alarak ’Trafikten sıkılanlar için geldik’ pankartıyla dans ettiler. Gruptaki bazı üyelerde kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere çiçek ve stres topu hediye etti.

İstanbul Yıldızları grubu üyelerinden Emrullah Kavak, "Biz İstanbul’un yıldızları olarak bir mutluluk hareketi başlattık. İstanbul gençlerinden oluşan bir topluluğumuz var. Burada iyiliği ve mutluluğu görünür yapma amacıyla toplandık. Bugün burada bir gösteri yaptık. Trafikten sıkılan insanlara umuda doğru, mutluluğa doğru geriye değil, ileriye demek için toplandık. Biliyorsunuz Moowalk Michael Jackson’dan burada geriye doğru gidermiş gibi yaparken ileriye doğru gider dansçımız.

Biz de bu şovla insanları, trafikten sıkılanları eğlendirmek için toplandık. Tabii tepkiler çok güzeldir. Onların mutluluğu da bizi ayrıca mutlu etti. Tabii sürücüler trafikte çok sıkılıyor. Biz de onları eğlendirmek için onlara mutluluk dağıtmak, onları unutamayacakları bir anı oluşturmak için burada bu gösterileri yapıyoruz. İstanbul’un çeşitli yerlerinde yaptık bu gösterileri. Daha önce Beşiktaş’ta ve Mecidiyeköy’de yaptık. Bugün de Caddebostan’dayız. Trafikte sürücüleri mutlu etmek için. Ayrıca bir de onlara stres topu dağıttık. Bununla da mutluluğu arttırmayı amaçlıyoruz" dedi.