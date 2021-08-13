Kadıköy’de “Çiftçi Olmak Vardı” Dedirten Tohum Dağıtımı

Silivri Belediyesi, 2019 yılında başlattığı Çiftçiye Tohum Desteği Projesi’nin devamı olarak kendi arazilerinde ürettiği tohumluk arpaları küçük ve orta ölçekli üreticilere dağıtmaya devam ediyor. Kadıköy Mahallesi’nde “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” düzenleyen Silivri Belediyesi 150 çiftçiye 90.000 TL değerindeki 30 ton tohumluk arpayı hediye etti. Üreticiler hibe edilen bu tohumlarla 1.500 dönüm araziye ekim yapabilecek. Törende traktörle ürünlerini teslim alan çiftçiler kendilerine verdiği desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Başkan Yılmaz’ın “Tarım Kenti Silivri” vizyonu doğrultusunda bu yıl 2 bin 500 dönüm arazisinde zirai faaliyet yürüten Silivri Belediyesi, 1.000 dönüm araziye yaptığı ekimden elde ettiği 400 ton tohumluk arpayı 2.000 çiftçiye bedelsiz olarak dağıtmayı sürdürüyor. Üreticilere direkt olarak yapılan bu desteğin maddi karşılığı 2,5 milyon TL. Üreticiler aldıkları ürünlerle toplamda 20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanabilecek. Silivri Belediyesi böylece ilçedeki küçük ve orta ölçekli üreticilere 25 milyon TL ciro etme imkânı sağlamış olacak.

YENİÇİFTLİK: “DESTEKLERİN ARDINDAN ARPA ÜRETİM POTANSİYELİMİZ ARTTI”

Törenin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, “Bugün burada Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın çiftçilerimize yaptığı yerli ve milli tohumluk arpaların dağıtımı için toplandık. Başkanımız göreve gelmeden önce Silivri’de bir köy pazarı kuracağını ve üreticilerin o pazarlarda ürünlerini satabileceğini söyleyerek bizlere söz vermişti. Sözünü tutarak orada bir köy pazarı kurdu ve o pazarda karpuzdan lahanaya, turptan pırasaya kadar her şey var. Başkanımız geçtiğimiz yıl başlattığı üretici desteklerini bu yıl daha da artırdı. Bu destekler sayesinde Kadıköy’de karpuzdan sonra arpa üretiminde de potansiyelimiz arttı. Önümüzdeki yıl çok daha fazlasının yapılacağına inanıyorum. Ben köyüm adına Başkan Yılmaz’a yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ BALIK VERMEK DEĞİL, BALIK TUTMAYI ÖĞRETMEK”



Törendeki konuşmasında Silivri’de­ki tarımsal üretim faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir.’ sözüyle yola çıktık. Türk tarımı ve Türk belediyeciliği için öncü ve önder olmayı, örnek projeler geliştirmeyi hedefledik. Bugün de Silivri Belediyesi olarak Gazi’nin izinde köylüyü tekrar layık olduğu yere getirmek, bu milletin efendisi yapmak, ekonomisiyle, teknolojisiyle ve birikimiyle üreten bir Silivri inşa etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göreve başlar başlamaz Silivri’de unutulan, ekilmeyen, dikilmeyen veya kim tarafından ekildiği belli olmayan, belediyenin kasasına en ufak bir kira getirisi olmayan arazilerimizi tespit ettik ve bu arazilerimizde üretime başladık. Bu yıl belediyemize ait arazilerde 2 bin 500 dönümde tarım faaliyetleri yapıyoruz. 1.000 dönüme yaptığımız arpa ekiminden elde ettiğimiz 400 ton tohumluk arpayı çiftçilerimize dağıtıyoruz. 500 dönüm araziye yaptığımız ayçiçek ekiminden üreteceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını 5 kiloluk tenekeler halinde 10 bin ihtiyaç sahibi ailemizin mutfağına ulaştıracağız. Yaptığımız buğday ve arpa ekimlerinden elde ettiğimiz 50.000 balya samanı yine küçük ve orta ölçekli hayvancılarımızla paylaşıyoruz. 75 dönüme yaptığımız mısır ekiminden hasat edeceğimiz 500 ton silajlık mısırı 500 kiloluk dilimler halinde 1.000 hayvancımıza dağıtarak kaba yem ihtiyaçlarına destek olacağız. Selimpaşa’daki 500 dönüm arazimizi başta kadın ve genç üreticilerimiz olmak üzere üçer beşer dönümlük dilimlerle tarım yapmaları şartıyla bedelsiz tahsis ettik. Bu desteklerin tamamını kendi üretimimizle gerçekleştiriyoruz. Biz belediyenin bütçesi ile ürün alıp sizlere de dağıtabiliriz ama bunun bir sonu ve sürdürülebilirliği yok. Bizim amacımız balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek.” dedi.Silivri’de verimli arazilere yapılan kaçak yapılara izin vermeyeceğini ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “1960’lı yıllarda köylerden kentlere başlayan göç 2020’li yıllarda tersine dönmeye başladı. Silivri bu göçten en çok etkilenen ilçeler arasında yer alıyor. Şehirdeki atmosferden, gürültüden bunalan insanlar bağ evi, yazlık evi, çiftlik evi adı altında tarım topraklarına, orman ve hazine arazilerine kaçak yapılar yapıyor. İmarlı araziler dururken daha uygun fiyata tarım arazisi alıyor ve bu arazileri talan ediyorlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum biz üretirsek, biz bu arazilere sahip çıkarsak gün gelecek Silivri’de tarım arazileri imarlı arazilerden çok daha değerli olacak. 2017 yılından önce yapılan binalar imar affı nedeniyle artık tescillendi ve yapı kayıt belgelerini aldılar. Bu yapılar için artık yapılabilecek hiçbir şey yok. 2017’den sonra bu imar affından cesaret alarak imarlı araziler dururken nasıl olsa bir af daha çıkar diye düşünenlere şunu söylemek istiyorum; kartvizitinizde ne yazarsa yazsın, abileriniz, amcalarınız, dayılarınız kim olursa olsun ben bu kaçak yapılara müsaade etmeyeceğim. Çünkü bu topraklar bize atalarımızdan miras değil emanet. Bu toprakları korumak bizim namus borcumuz. Ben bu memlekette, bu topraklarda doğmuş ve bu millete borcu olan bir siyasetçiyim. Benim oy kaybetmek ya da bir daha seçilememek gibi bir korkum yok. Ben sizlerle el ele tutuşacağım, gönül gönüle vereceğim. Rantla, rüşvetle işim olmayacak. Ben baronların değil sizin, Silivri’de yaşayan hemşehrilerimin belediye başkanıyım.” diye konuştu.Ülkemizde yaşanan doğal afetler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını belirten Başkan Yılmaz, “Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta sel felaketleri yaşanıyor. Orada yaşayan vatandaşlarımızın acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte maalesef orman yangınları da hâlâ devam ediyor. Bu yangınlarda devasa ormanlarımız zarar gördü, canlarımız gitti ama beni en az bu yangınlar kadar üzen ve endişelendiren şey bu yangınlar devam ederken siyaset yapılmaya çalışılması, kamplaşma ve kutuplaşmanın artması. Ormanları, ağaçları yerine koyarız, bunların hepsini telafi ederiz ama birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bir kaybedersek ne orman kalır bu memlekette ne buğday, ne arpa kalır. Gün doğal afetlerin üzerinden hükümeti yıpratma, bu afetler üzerinden oy devşirme günü değildir. Gün birlik olma, beraber olma, milli hassasiyetlerin üzerinde bir arada olma günüdür.Bu duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını, ülkemizin ve milletimizin daha güçlü olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.Tohumluk arpa dağıtım törenine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından çiftçilerin traktörlerine ilk ürünleri Başkan Yılmaz kendi elleriyle dağıttı. Tören çiftçilerin tohumluk arpaları teslim almasının ardından sona erdi