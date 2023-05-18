Kadıköyspor'da hesaplar tutuyor 4-0
İstanbul Amatör 2. Küme 1. Grupta oynanan maçta zirve mücadelesi veren Silivri Kadıköy deplasmanda Ambarlıspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek evine 3 puanla döndü.
Avcılar Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta 90 dakika etkili bir oyun ortaya koyan Silivri temsilcisi 35. dakikada Emre Yeniçiftlik’in attığı golle 1-0 öne geçti. 42. dakikada sahneye çıkan Koray Çakmak attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıda baskısını daha da arttıran yeşil sarılılar 77. dakikada Fahri Eriş, 81. dakikada da Burak Yılmaz’ın golleriyle skoru ilan etti: 0-4.