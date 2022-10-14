Kadıköyspor'un sponsoru 'Tunbar' oldu

Kulüpten yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Yurt dışına ihracatta Silivri’mizin gururu Tunbar Makina sahibi sayın Makbule Tunbar hanımefendi ile Kadıköyspor kulübümüzün tüm branşlarında sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Sayın Makbule Tunbar Hanımefendiye yapmış olduğu desteklerden dolayı kendisine ve Tunbar ailesine, Kadıköy halkı Kadıköyspor camiası ve Kadıköy gençliği olarak spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerinden dolayı şükran ve saygılarımızı sunarız.” İfadelerine yer verildi.