Kadın başkan depremzedeler için gözleme yaptı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde depremzedeler için düzenlenen hayır çarşısı öncesi kadın Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilk olarak tarladan ıspanak topladı, ardından kolları sıvayarak gözleme yaptı.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesince düzenlenen hayır çarşısında deprem bölgeleri için yardım toplandı. İlçedeki kamu kurumlarının stant açtığı hayır çarşısında kurum çalışanları kendi imkânlarıyla yaptıkları ürünleri hayır çarşında depremzedeler için satışa çıkarttı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği hayır çarşına vatandaşlar birçok ürün ve eşyayı değerinden fazla ücret ödeyerek deprem bölgelerinde etkilenen vatandaşlara destek oldu.

Kadın belediye başkanı kolları sıvadı depremzedeler için düzenlenen hayır çarşında gözleme yaptı

İlçe kadınlarından büyük destek sağlanırken, önce tarlada ıspanak toplayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de alanda oklavayla hamur açıp gözleme yaptı. Düzenlenen hayır çarşında bütün gelirlerin depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD’a hesaplarına yatırılacağını söyleyen Başkan Tekin, “İlçe Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi işbirliğinde ilçemizdeki bütün kamu kurumları ve halkımız, öğrencilerimizin el birliğiyle deprem bölgesine hayır çarşısı hazırlığı yaptık. Büyük bir kalabalığın katılımıyla bereketli bir gün oldu. Bugün de hanımlarımızın, hemşerilerimizin ve kurumlarımızın desteğiyle bereketimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada gözleme yapıyoruz. Buradan elde edilecek gelirin tamamını deprem bölgemize gönderilmek üzere AFAD hesaplarına yatırılmak üzere kaymakamlığımıza teslim edeceğiz. Böyle bir günde birlik beraberlik sağlayan Pazaryeri halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.