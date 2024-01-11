Kadın buluşmalarında hizmet vurgusu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Alipaşa ve Küçükkılıçlı mahallelerinde yaşayan kadınlarla buluşan Başkan Yılmaz programlarda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Alipaşa ve Küçükkılıçlı’da yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Toplantı kapsamında kadınlar, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Kahvaltı programlarına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Alipaşa Mahallesi Muhtarı İlhan Şahin ve Küçükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Engin Girgin katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’MİZ ARTIK YERLİ VE YABANCI TURİSTLER TARAFINDAN MERAK EDİLİYOR”

Toplantılarda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Gözlerin kapatıldığı, kulakların tıkandığı ve yalnızca seçimden seçime hatırlanan köyleri çalışmalarımızın orta noktasına taşıdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle; ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ sözlerini kendimize şiar edindik. Tarım kırsalda, köylerde ve köylüler tarafından yapılır. Onun için biz köyü, köylüyü, tarımı ve kırsal hayatı önceleyerek bu yola çıktık. Göreve gelmeden önce; ‘Silivri yalnızca sahilinden, yalnızca çarşı meydanından ibaret olarak görülemez. Bu anlayışla yönetilemez ve böyle görülüp, yönetilmesi Silivri’ye ihanet olur. Biz Silivri’deki en uzak köyü, beldeyi ve merkezi bütün olarak ele alıp herkesi kucaklayarak bu şehre hizmet etmeliyiz’ dedik. Köyler ve köylüler önce üretimle desteklenmelidir. Köylerde iş ve aş varsa köylerde hayat olur. Köylerde iş ve aş olmazsa köylerde hayat biter. Esasında şehirlerin ve kentlerinin sözüm ona modernleşen Türkiye'nin anlayamadığı bir konu var. Köylerde hayat bittiğinde şehirlerde de hayatın bitecektir. Alipaşa, Kurfallı, Danamandıra, Sayalar, Akören, Küçükkılıçlı ve hasılı Silivri'nin bütün köyleri, İstanbul'un tarım ve hayvancılık üssü olabilecek ve tüm İstanbul'u bu topraklardan besleyebilecek potansiyellere sahiptir. Bu topraklar çok kıymetlidir. Bu topraklar yalnızca siteler ve konutlar yapılmak için kullanılmamalıdır. Silivri’de Türkiye'nin en verimli toprakları üzerinde oturuyoruz. Bu toprakları kıymetli yapan toprakların verimliliği ve bu coğrafyanın özel olmasıdır. Biz bunu bilmez, bu toprakların üzerinde varlığımızın sebebini idrak edemez, omuzlarımızdaki sorumluluğu anlayamaz ve çalışmaz isek bu topraklara ihanet ederiz. Onun için biz tarım, hayvancılık ve üretim dedik. Tarım topraklarının imarlı topraklardan daha değerli olacağı günlerin çok yakında olduğunu işaret ettik. Üreticiyi, hayvancıyı ve çiftçiyi her zaman destekledik. Buradaki amaç köyleri tekrar üretime döndürebilmekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) köy planlarımızla köylerdeki hayatı, köylerdeki nüfusu ve köylerde artan genç nüfusu köylerden kaçırmadan, kendi köyünde doğup büyüdüğü yerde ev yapabilmesini amaçlayan bir planı da harekete geçirdik. Bu planların hayata geçirebilmesi için İBB’de onay alınması lazım. Asıl amacımız İstanbul'un hemen yanı başında bir mücevher gibi duran ama birçok kişinin bu mücevheri fark etmediği Silivri’mizin kaderini değiştirmektir. Tarihi dokusu ortaya çıkmış, tarihi mirası ayağa kaldırılmış, müzeleriyle, sanat merkezleriyle ve kültür evleriyle herkesin ama herkesin yaşamayı istediği bir Silivri’yi hayal ettik ve yola çıktık. Silivri’miz öyle güzel ve öyle müstesna duruyor ki, biz üzerindeki tozu, kiri ve pası kaldırdığımızda Silivri mücevher, inci ve bir elmas gibi ortaya çıkıyor. 5 yıla yakın bir zaman zarfında Silivri'deki gelişim ve Silivri'deki cazibe merkezi oranının ne kadar arttığını fark etmişsinizdir. Hem köylerimiz hem de merkezimiz birçok yerli ve yabancı turist tarafından merak edilip ziyaret ediliyor” dedi.

“KÖYLÜLERİMİZE CAN SUYU VERİR OLDUK”

Silivri Belediyesinin kırsal hayata verdiği desteklerle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Görevimiz boyunca köyleri ve köylerdeki yaşamı hep öncelikledik. Ben belediye başkanlığımın yanı sıra İBB Meclisinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Sözcüsü ve Grup Başkanvekiliyim. İBB Meclisinde Şile, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’de ne problem varsa onu ilk dillendiren, o problemin üzerine giden ve köylünün haklarını savunan bir politika izliyorum. Su fiyatlarının pahalı bir hale gelmesiyle birlikte İBB ile mücadelemiz başladı. Ben bir kanun teklif verdim; ‘Beşiktaş, Etiler, Ulus ve Bakırköy’de yüzme havuzunu dolduran suyla Silivri’nin kırsalında Alipaşa ve Küçükkılıçlı’da havucu, marulu ve ineği sulayan su aynı fiyat olamaz’ dedim. Buradan hareketle Cumhur İttifakı’nın milletvekilleri marifetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kırsal mahalle diye bir yasa tasarısını geçirdik. Artık İSKİ veya İBB istese de köylere istediği fiyata su satamıyor. Nasıl satıyor biliyor musunuz? Silivri merkezde su 10 TL ise Alipaşa ve Küçükkılıçlı’da su 2,5 TL olacak şekilde satıyor. Emlak ve temizlik vergisi adı altında hiçbir vergi almıyoruz. Artık Alipaşa ve Küçükkılıçlı’daki vatandaşlarımız emlak vergisi ödemiyor. Silivri Belediyesi olarak emlak vergilerini sıfırladık. Bugün çocuklarınıza 2 katlı bir bina yapmak isterseniz evin vergileri ve harç bedelleri 120.000 TL’yi buluyor. 2 yıldır Silivri Belediyesi olarak kırsalda ev yapacak vatandaşlarımızdan tek kuruş harç almıyoruz. Evlerdeki inşaat ve ruhsat harçlarını sıfırladık. Silivri Belediyesi olarak bu uygulamalarımızla köylülerimize can suyu verir olduk” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE SİLİVRİ BELEDİYESİNİN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR KONUŞULUYOR”

Silivri Belediyesinin örnek projeleri hakkında konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak kimin ektiği ve diktiği belli olmayan, köylerimize ve belediyemize ait olan arsaların hepsini tespit ettik. Tespitimizin ardından; ‘Bu saatten sonra bu araziler Silivri Belediyesi tarafından işletilecek. Üzerine yerli ve milli Türk tohumları ekilecek ve bu tohumlardan elde ettiğimiz ürünlerin tamamını köylüyle paylaşacağız’ dedik. Belediye olarak yerli ve milli, sertifikalı arpa tohumu, saman, yem bezelyesi, silaj desteği, ahır gübrelerinin bertaraf edilmesi, tüm hayvancılıkla uğraşan kişilerin hayvanlarının aşılarının Silivri Belediyesi tarafından yapılması konularındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pandemi döneminde marketlerdeki yağ rafları talan edilirken, Silivri Belediyesi olarak 1.000 dönüm arazimizde Ayçiçek tohumu ektik. Bu çalışmalarımıza devam ederek bu yıl da Ayçiçek tohumu ektik. Bu tohumlardan tam 75.000 litre ve 15.000 teneke Ayçiçek yağı elde ettik. Elde ettiğimiz yağları toprakların gerçek sahibi olan köyde yaşayan vatandaşlarımıza beyaz, siyah, kadın, erkek, Alevi, Sünni, CHP’li, MHP’li, Ak Partili demeden ve hiçbir şekilde ayırmadan kapı kapı dolaşıp ulaştırdık. Yağlarımızı gıdaya ulaşamayan, gıdaya kısıtlı ulaşan, ihtiyaç sahibi ailelerimize, fakir, fukara, düşkün ve yetimlerimizle paylaştık. Silivri Belediyesi, sosyal ve üretken belediyecilik nasıl yapılıyormuş tüm Türkiye'ye bu politikalarıyla gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ BELEDİYESİNİN KASASINI KENDİ EVİMİZİN KASASI GİBİ BİLDİK”

Silivri Belediyesinin ekonomi politikalarını başarılı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde üreten, ürettikleriyle geliştiren ama aynı zamanda da ekonomik olarak ayaklarının üzerine basan, bütçe açığı vermeyen ve borç almadan yoluna devam eden bir belediye olduk. Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri tek kuruş borç almadık. Tek kuruş kredi kullanmadık ve tek kuruş faiz ödemedik. Geçmiş dönemden bize bırakılan belediyenin 300 milyon TL borcun 200 milyon TL’sinden fazlasını ödedik. Silivri Beledisinde göreve başladığımızda belediye işçilerimizin 11 ay ikramiye alacağı olduğunu öğrendik. Belediye emekçilerinin 11 ay ikramiyesi bekletilir mi? O dönemin şartlarında 1 milyon dolarlık ikramiye borcunu kapattık. Devletimiz Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) emekli etti. Ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık 200 kişiye yakın personelimiz belediyemizin emekli oldu. Silivri Belediyesi olarak emekli olan personelimizin 50 milyon TL olan ikramiyelerinin tamamını gününde ve nakit olarak ödedik. Biz Silivri Belediyesinin kasasını kendi evimizin kasası gibi bildik. 1 TL’lik işi 5 TL’ye yapmadık. Haramla helali birbirinden ayırdık. İstanbul'da çöp ihalesi yapmayan ve kendi çöpünü kendi imkânlarıyla toplayan ilk belediye olduk. Bizden önceki dönemde yani 5 yıl önce 18 milyon TL’ye toplanan çöpü Silivri Belediyesi olarak 1 milyon 400 bin TL’ye topladık. Yani bizden önce toplanan çöpe 10 kat daha fazla para ödeniyordu. Esasında bu paralar çöpe gidiyordu. İşte bu tasarruflarla ve bu yönetim anlayışıyla Silivri Belediyesini ayağa kaldırdık. Tasarruflarımızla paramızı çöpe atmadık ve köylerimize halı sahaları, sosyal alanları, parkları, bahçeleri ve köy okullarında bilgisayar salonları, tiyatro salonları ve kütüphaneleri inşa ettik. Silivri Belediyesi olarak 12 tane köy okulunu baştan aşağı yeniledik. Sizlere hizmet etmeye, sizlerle beraber olmaya, köy, köylü, çiftçi ve hayvancı demeye devam edeceğiz. İstanbul'un en kıymetli insanları, en kıymetli arazileri, köyler ve köylüler demeye devam edeceğiz. Bu kimi rahatsız ederse etsin beni hiç rahatsız etmiyor” dedi.

“5-6 SAAT UYKUYLA SİLİVRİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Silivri Belediyesinin yönetim anlayışıyla ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Benim en rahat olduğum ortam köylere gittiğim zamanlar ve bir de hanımefendilerle bir araya geldiğimde olan toplantılardır. Çünkü toplumun neye ihtiyacı olduğunu, neleri görmemiz gerektiğini, neleri atladığımızı veya neleri göremediğimizi köylerimizde ve hanımefendilerimizle ettiğimiz sohbetlerde daha iyi anlıyoruz. Her zaman olduğu gibi kadınlarımızı dinleyip eleştiri, şikâyet, dilek, temenni, değerlendirme ve tespitlerinin hepsi başımızın üstünedir demeye devam edeceğiz. Yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı niye yapamadığımızı anlatacağız. Yapacaklarımızı hangi program dahilinde, hangi takvim dahilinde yapmayı düşündüğümüzü ifade edeceğiz. Silivri'nin dertlerini, kederlerini, problemlerini kimseyi birbirinden ayırmadan, görüşü ne olursa olsun herkesle konuşabilmeli ve problemleri çözebilmeliyiz. Kimseye ne bir adım yakın ne de bir adım uzak duruyoruz. Tam ortada herkese eşit mesafede hizmetlerimizi kimseler için değil, herkes için sürdürüyoruz. Halka hizmet ediyoruz, çünkü halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunu biliyoruz. Bu koltuk hizmet odaklı oturanlar için ateşten gömlektir. Uyku uyumamanız lazım. Biz çok uzun mesai saatleriyle çalışıyoruz. 5 yılı geride bırakırken inanın 5-6 saat uykuyla ve günümüzün tamamını Silivri'yi düşünerek, Silivri'yi yaşayarak ve Silivri'deki insanlarla beraber problemleri çözme adına geçiriyoruz. Benim derdim bu ülkeye borcumu ödemektir. Bu ülkenin bir evladı olarak doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım şehre borcumu ödemektir. Bunları yaparken de kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötelemeden, kimseyi itelemeden ve kimseyi ayrıştırmadan herkesi birleştirmeye gayret ediyoruz. Herkesle konuşmayı ve istişare etmeyi kendimize şiar edinerek yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.