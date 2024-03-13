Kadın çalışanların işyerinde saç saça baş başa kavga anları kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bulunan işyerinde kadın çalışanlar arasında nedeni bilinmeyen kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınları erkek çalışanlar güçlükle ayırırken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kadın çalışanların işyerinde saç saça baş başa kavga anları kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul Esenyurt’ta bulunan işyerinde kadın çalışanlar arasında nedeni bilinmeyen kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınları erkek çalışanlar güçlükle ayırırken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil üzerine olan işyerinde kadın çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken iki grup birbirine girdi. Taraflardan biri diğerinin saçından tutarak çekerken öteki taraf ise yumruklarla saldırmaya başladı. Ortalığın birbirine girdiği kavgaya erkek çalışanlar müdahale ederek tarafları güçlükle ayırırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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