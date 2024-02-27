Kadın Çocuk Akademileri'nde öğrencilere 3 ayrı eğitim

Nilüfer Belediyesi Kadın Çocuk Akademileri’nde düzenlenen seminerde günümüzün önemli konularından olan akran zorbalığı, internetin güvenli kullanımı ve sınav endişesi ile baş etme yöntemleri ele alındı.

Nilüfer Belediyesi’nin, kadınların sosyal yaşamdaki yerini güçlendirmek; çocukların bilmekle alakalı ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği ‘Kadın ve Çocuk Akademileri’nde öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor. Bu defa 3 farklı konu Fethiye, Hasanağa ve Çalı Mahalleleri’nde ele alındı. Akran zorbalığı, internetin güvenli kullanımı ve sınav endişesi ile baş etme yöntemleri çocuklarla detaylı şekilde konuşuldu.

Akran zorbalığı ile ilgili seminerde, zorbalığın tanımı ve çeşitlerinin yanı sıra, ‘Zorbalığa maruz kaldığımız durumlarda kimlerden yardım istemeliyiz?’, ‘Böyle durumlarda ne yapmalıyız?’, ‘Zorbalık en çok nerelerde görülür?’ konuları işlendi. İnternetin güvenli kullanımı seminerinde psikologlar, internet ve teknolojinin kullanımında dikkat edilmesi gereken durumları anlattı. Çocuklara, ‘Gerektiği zaman ve gerektiği kadar kullanalım’ parolasını aktaran psikologlar, güvenli internet kullanımı ve bağımlı olmaktan sakınma konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi. ‘Sınav Endişesi ile Baş Etme Yöntemleri’ ile ilgili bilgilendirme semineri ise 7. ve 8. sınıf öğrencilerine verildi. Eğitmenler, öğrencilerin kaygılarını tanımaları, orta düzey endişenin olumlu ve motive edici katkıları ve yüksek kaygının performansa olumsuz durumlarını konuştu. Endişelerini nasıl yönetebilecekleri konusundaki tavsiyelerin yanında uygulamalı olarak performanslarını artırabilecekleri ile ilgili nefes egzersiz de yapıldı.