Kadın Festivali'nde Emir Can İğrek rüzgarı

İzmit'te bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kadın Festivalinde ünlü şarkıcı Emir Can İğrek konseriyle eğlenceli anlar yaşandı.

Kadın Festivali'nde Emir Can İğrek rüzgarı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İzmit’te bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kadın Festivalinde ünlü şarkıcı Emir Can İğrek konseriyle eğlenceli anlar yaşandı.

İzmit Belediyesi koordinesinde üretici kadınların desteklenmesi amacıyla bu yıl 3. Kadın Festivali düzenledi. Festival kapsamında ünlü şarkıcı Emir Can İğrek sahne aldı. İzmitlilere güzel ve unutulmaz bir gece yaşatan Emir Can İğrek, şarkılarını binlerle birlikte seslendirdi. Konser öncesi Emir Can İğrek ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ünlü şarkıcıya hediye takdiminde bulundu.

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Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir aradayız. 3’üncüsünü düzenlediğimiz Kadın Festivalimizi 8 Mart’a denk getirmek istedik. Kadının dayanışmasını, kadının mücadelesini, kadının her alanda daha fazla var olması için farkındalığını artırmak istiyoruz. Kadınların gücü ve mücadelesi hep daim olsun" dedi.