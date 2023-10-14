Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 1 - Fatih Karagümrük: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek ligde 6'da 6 yaptı.

Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 1 - Fatih Karagümrük: 0
Editör
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup ederek ligde 6’da 6 yaptı.

Kadın Futbol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, Zenatha Coleman’ın 55. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 18’e yükseltti.

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında 18 Ekim Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K’yı konuk edecek.