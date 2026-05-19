Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, Ünye'yi 8-0 yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe, ligin 29. haftasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaştığı Ünye Kadın Spor Kulübü’nü 8-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 29. hafta maçında Fenerbahçe arsaVev, Ünye Kadın Spor Kulübü’nü konuk etti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertlilerin şampiyonluk maçı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynandı. Fenerbahçe müsabakaya; Munteanu, Zoe Van Eynde, İpek Kaya, Plummer, Ümran Özev, Regina Otu, Peritan Bozdağ, Busem Şeker, Sabastine, Maria Alves, Staskova 11’i ile başladı. Kanarya, 28. dakikada Busem Şeker ile 1-0 öne geçerken, 32. dakikada Maria Alves farkı 2’ye çıkardı.

İlk yarısı bu skorla geçilen karşılaşmada 56’da kullanılan köşe vuruşu sonrası İpek Kaya, skoru 3-0’a getiren golü kaydetti. 70. dakikada Staskova, takımı adına 4. gole imza attı. 76’da konuk ekip 10 kişi kalırken, Yağmur Uraz, 77. dakikada penaltıdan yararlanamadı. 81. dakikada Yağmur, 88’de Staskova, 90. dakikada Cansu ve 90+3’te Busem skoru artıran golü atan isimler oldu.

Müsabakanın 2. yarısında Yağmur Uraz, Zeynep Kerimoğlu, Yaşam Göksu, Ece Türkoğlu süre aldı.

Fenerbahçe, mücadeleden 8-0 galip ayrılarak puanını 80’e yükseltti. Ordu ekibi ise 40 puanda kaldı.

Teknik Direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki takım bu sezon 29 maçta 26 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kanarya, bu süreçte rakip fileleri 131 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-lacivertliler, ligin son maçında Fatih Vatan Spor ile karşılaşacak.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

Kadın futbol takımının ilk şampiyonluğu

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz hafta Giresun Sanayispor’u mağlup ederek 2021-2022 sezonundan itibaren mücadele ettiği ligde ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.