Kadın girişimciler çarşısı Tuzla'da açılıyor

Tuzla Belediyesi, el emeği ürünlerini kendi markası altında üreten kadınlara özel bir festival düzenliyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı iş birliğinde düzenlenecek festival, Tuzla Marina’da 15-20 Nisan tarihleri arasında İstanbullu ziyaretçilere açık olacak.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile el emeği ürünlerini kendi markası altında üretmek isteyen kadınlar destekleniyor. Kadınlar, çeşitli eğitimlerin ardından kendi markalarını kurarak sadece ülkemizde değil, yurt dışına da ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar Üreten Kadınlar Festivali’nde taçlandırılıyor. Yeteneklerini keşfederek kendi markasını kurmuş kadın üreticiler ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı iş birliği ile “Üreten Kadınlar Festivali” 15-20 Nisan arasında Tuzla’da kapılarını açıyor.

Festivalde elde edilecek gelirlerin bir kısmı ise depremzede ailelere umut olacak.