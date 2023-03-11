Kadın girişimciler kurdukları marka ile dünyaya açılıyor

Melis Tanem Mertoğlu ve Havva Aşık, cilt bakım ürünleri sektöründe kurdukları markayı dünyaya açmaya hazırlanıyor. İki kadın girişimci, yakın zamanda bir Türk markasını farklı ülkelerdeki kullanıcılara ulaştırabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

2022 yılında bir araya gelen Melis Tanem Mertoğlu ve Havva Aşık isimli iki kadın girişimci, cilt bakım ürünleri firması kurmaya karar verdi. Kurulan New Paradise isimli marka yurtdışında satışa çıkmak için gün sayıyor. Hayvanlar üzerinde deney yapmayan Peta Sertifikalı ürünler Türkiye’de üretilerek ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Doğa dostu, çevreci yaklaşımı sürdürülebilir formüller ve teknolojik inovasyonlar ile yeni nesil formüller üreten cilt bakım rutinlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktaran Melis Tanem Mertoğlu, “2022 yılında Havva hanım ile şirketi kurmaya karar verdik ve iyi bir çalışmayla şirketimizi kurduk. İlk günden bu yana yılmadan, yorulmadan gece gündüz demeden çalıştık ve markamızı üst seviyelere taşıdık. Şimdi ise yurtdışında ürünümüzü raflarda görmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın gelecekte bir Türk markası olarak cilt bakım ürünlerimizi farklı ülkelerdeki kullanıcılara ulaştıracağız” dedi.

Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten şirket kurucu ortaklarından Havva Aşık ise, “Türkiye’de cilt bakım ürünleri alanında iyi bir marka olmak için bu yola çıktık. Bugün geldiğimiz yere baktığımızda da ürünlerimizin kalitesi ve tercih edilirliği ile bunu sağlamış durumdayız. Melis hanım ile birlikte her gün yorulmadan araştırmalarımızı yaparak markamızı büyütmeye odaklanıyoruz. Gideceğimiz daha çok uzun yolumuz olduğunu biliyoruz ve bizde bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Ülkemizde en çok sevilen markalardan biri olma yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz bir dünya markası olmak” diye konuştu.