Kadın Girişimciler Kurulu'nda Altan dönemi

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Kadın Girişimciler Kurulu seçimlerini Dilara Altan kazanarak yeni başkan seçildi.

Kadın Girişimciler Kurulu'nda Altan dönemi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Kadın Girişimciler Kurulu seçimlerini Dilara Altan kazanarak yeni başkan seçildi.

YTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen oylama sonucu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yalova Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimi tamamlandı. İcra Komitesi üyeleri tarafından Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına da Dilara Altan oy birliği ile seçildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

YTSO’da gerçekleştirilen TOBB Yalova Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçiminin ardından kurul üyelerinin yaptıkları ilk gündemli toplantıda başkan ve yardımcıları da belirlenmiş oldu. Dilara Altan YTSO Kadın Girişimciler Kurulu başkanı olurken, başkan yardımcılıklarına Zekiye Baran Mutlu ve Nalan Saraçoğlu Yanar oy birliği ile seçildi. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantının ardından komite üyeleri bir hatıra fotoğrafı çekildi.