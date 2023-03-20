Kadın girişimciler ürünlerini pazarladı

Kocaeli’de kadın girişimciler, el emeği göz nuru ürünlerinin satışını alışveriş merkezinde kurulan stantlarda gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilip, birçok alanda desteklenen kadın girişim üretim ve işletme kooperatifleri çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, bir alışveriş merkezinde kurulan stantta Hanımelller Derince Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadının Eli Kocaeli Üretim ve İşletme Kooperatifi, İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mehtap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri ve Görme ve İşitme Engelliler Derneği ürünlerini sergileyerek satış yaptı.

Binbir emekle işlenen el emeği göz nuru ürünlere vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Özellikle çocuklar amigurumi oyuncaklara ilgi gösterdi. El sanatları ürünlerinin ve oyuncakların yoğun olduğu satış stantlarında geri dönüşüm ürünlerinden hazırlanan birbirinden güzel aksesuar ürünleri de göz kamaştırdı. El örgülerinin yanı sıra birbirinden güzel el emeği göz nuru birçok ürünün satışı 2 gün boyunca gerçekleştirildi.

Stantta satış yapan dernek üyeleri 2 gün boyunca el emeği ile üreterek hazırladıkları doğal ürünleri satarak kendi bütçelerine katkı sağladı.