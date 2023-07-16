Kadın girişimcilere destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesine katılan ve tarımsal hibe desteği alan kadın üreticiler, ata tohumundan elde ettikleri fideleri toprakla buluşturdu.

Kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen, kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik verilen, "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesi ile Kocaeli’de çiftçilik, arıcılık ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu, tohum, fide, gübre, alet ve ekipman desteği sağlanıyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi tarafından Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi’ne, 512 metrekare anahtar teslimi modern sera ve alet, ekipman desteği verildi. Kooperatif Başkanı Serap Aslan ve kadın üreticiler, Derince İshakçılar Çavuşlu Mahallesi’nde Çancılar mevkiindeki serada, ata tohumundan elde ettikleri farklı türlerdeki domates ve biber fidelerinin dikimini yaptı. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan ve ziraat mühendisleri, dikim sırasında kadın girişimcilere yardımcı oldu, teknik konularda bilgilendirmede bulundu.

Ata tohumu fidelerinden, damla sulama sistemi ile yetiştirilecek organik ürünlerin ilk hasadı yaklaşık 2 ay sonra yapılacak. Kooperatif, Büyükşehir’e ödemesi gereken yüzde 25’lik dilimi yetiştirdiği ürünlerden verecek. Büyükşehir Belediyesi, bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Serap Aslan, Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ettikleri dört farklı çeşitteki ata tohumundan yetiştirdikleri domates ve biber fidelerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesi desteği ile kurulan serada toprakla buluşturduklarını söyledi. Kandıra, Karamürsel, Gölcük ve Derince ilçelerindeki tarımla uğraşan kadın girişimcilerle bir araya gelerek, organik ürünler yetiştirmek için kooperatif kurduklarını belirten Aslan, tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin isminin, “tohum serpen” anlamına gelen, “Dane Riz” olduğunu ifade etti. Aslan, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Aslan, organik tohumları daha fazla kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75 hibeli sera ve alet-ekipman desteği aldık. Diktiğimiz domates ve biber çeşitlerinin hasadını birkaç ay içinde yapacağız. Yüzde 25 olan kısmının ödemesini de ürettiğimiz ürünlerden Büyükşehir’e vereceğiz. Kooperatif olarak yetiştirdiğimiz doğal ürünlerden sos yapıyoruz ve satışını gerçekleştirerek, kadın girişimcilerin ekonomisine katkı sunuyoruz. Seranın yanında, Büyükşehir’in yaptığı park ve ortak kullanıma açık köy fırını var. Derince Belediyesi’nin Kadın Emeği Merkezi var. Burada gruplara köy kahvaltısı veriyoruz. Seramızdan yetiştirdiğimiz ürünlerin hasadını yapacaklar. Hem güzel bir vakit geçirecekler hem de ürünlerimizden satın alacaklar"