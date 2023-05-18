Kadın girişimcilerin düzenlediği alışveriş festivali Başakşehir'de kapılarını açtı

Başakşehir’de kadın girişimciler için “En Moda Alışveriş Festivali” düzenlendi. Düzenlenen festival üç gün boyunca misafirlerini ağırlarken birbirinden ünlü isimler de sahne alarak alışverişe gelenlere eğlenceli anlar yaşatacak.

Başakşehir’de bulunan bir beş yıldızlı otel de kadın girişimciler için ‘En moda Alışveriş Festivali’ düzenlendi. Düzenlenen festival de kadın girişimciler tarafından oluşturulan stantlarda birbirinden farklı ürünler vatandaşlarla buluşuyor. 3 gün boyunca açık olacak festival de ayrıca Nihat Doğan, Dora Ercan Altınbaşak ve Ahmet Altınbaşak çiftinin yanı sıra birçok ünlü isim de sahne alarak festivale gelen vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Festivalde sahneye haşema ile çıkan Dora Ercan Altınbaşak izleyenlerin büyük ilgisini çekerken, Altınbaşak çifti düzenlenen festivale katıldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Adalet hanımın yapmış olduğu bu etkinlikten çok etkilendiğini kaydeden Dora Ercan ve Ahmet Altınbaşak, “Bizim gibi birçok sürpriz sanatçı arkadaşlarımız da sahne olacak. Böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok mutlu olduk. En iyi moda festivaline renk katmak istedik. Festivalde 3 gün boyunca çeşitli sanatçılar sahne alacak. Örnek bir festival. Bizde burada bulunmaktan keyif alıyoruz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Biz zaten eğlenceli ve keyifli bir çift olduğumuz için bu şarkıları çıkardık. Evde de böyle bir çiftiz. Bu tarz şarkılar hep devam edecek. Yakında eski Türk filmlerin de ki gırgıriye şarkıları ve Barış Manço’nun çocuk şarkılarını söyleyeceğiz. Aslında böyle bir projemiz var stüdyo aşamasındayız şuanda. Çocuklarımızın çok sevdiği hatta dinleyerek uyuduğu şarkıları kendi sesimizle söyleyeceğiz. Çok yakında sürpriz projelerle geliyoruz” dedi.