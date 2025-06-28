Kadın girişimciliği, üretim ve dayanışma Silivri'de bir araya geldi

Silivri Kadın Girişimciler Derneği üyeleri, Dernek Başkanı Öznur Kırkıcı’nın ev sahipliğinde Alipaşa’daki Silavant üretim alanında buluştu. Toplantıya, derneğin kurucu başkanı Aynur Süleymanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Yeni üyeye rozet takdimi

Toplantıda, derneğe yeni katılan Rabia Bostancıoğlu Negiş’in üyelik belgesi, Başkan Öznur Kırkıcı tarafından takdim edildi. Dernek rozeti ise Başkan Yardımcısı Aysun Karasu Akçay tarafından takıldı. Katılımcılar, bu özel anları alkışlarla kutladı.

Üretim gücü ve dayanışma vurgusu

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, kadınların üretim süreçlerindeki etkin rolü ve girişimciliğin bölge ekonomisine katkısı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Dernek üyeleri, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi paylaşırken, kadın dayanışmasının ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, Silivri’de kadın girişimciliğini desteklemeye ve yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceği vurgulandı. Başkan Kırkıcı, “Kadınların üretim gücüyle Silivri’ye değer katmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.