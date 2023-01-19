Kadın girişimcinin hedefi büyümek

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaklaşık 5 senedir ceviz üretimi yapan kadın girişimci, işlerini geliştirmeye karar verdi. Ceviz üretiminden kendisine olduğu kadar köye de katkı sağlayan girişimci, daha da büyümeyi hedeflediğini söyledi.

Edirne’nin Keşan ilçesine 2018 yılında yerleşen Hatice Demir, oğlunun Büyükdoğanca köyüne diktiği ceviz ağaçları ile geleneksel yöntemler kullanarak üretim yapmaya başladı. İlerleyen zamanlarda çeşitli araştırmalar yapan Demir, işletmesini bir üst seviyeye çıkarmak için devletten yardım alarak üretim tesisi kurdu.

Bölgede ceviz yetiştirildiğini ve bir ceviz işleme tesisi olmadığını ifade eden Demir, köylünün bu durumdan mağdur olduğunu söyledi. Cevizin diğer meyvelere benzemediğini vurgulayan Demir, "Cevizi diğer meyveler gibi dalından kopardığımız gibi yiyemiyoruz. Toplama, soyma, ayırma ve kurutma gibi işlemlerden geçmesi gerekiyor. Sadece kurutması 1 ay sürüyordu. Bunlarla uğraşmak istemeyen üretici de dalından direkt olarak aracıya veriyor ve yarı yarıya zarar ediyor. Kar alamadığı için de üretimden soğuyordu. Makine olmadığı için geleneksel yöntemleri kullanan üretici yüzde 40 zarar ediyor. Bu yüzden hem kendim hem de bölge için böyle bir tesis açmayı düşündüm" dedi.

"Türk kadını çalışkandır"

Yaptığı araştırmalar sonrasında devlete başvurduğunu ve sonrasında da gerekli makine desteğinin kendisine sağlandığını dile getiren Demir, "İşi büyütmek istedim, para talep etmeden ve karşılığında belli bir miktar ceviz alıp kooperatif şeklinde çalışmayı düşünüyorum. Türk kadını oldukça çalışkandır. Devlet destekleri arttığı için, bu cevher de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bunun yanında aile desteği lazım, maddi manevi destek olunca da kadınlarımızın daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İleride daha da büyümeyi hedefliyorum" diye konuştu.

İşletmede üreticiyi ziyaret eden Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, bölgedeki üreticilerin sayısının her geçen arttığını ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunun söylerdi.