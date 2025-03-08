Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir öngörüyle kadınları toplumda ön plana çıkardığını hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın’ sözleriyle kadınlarımızı hayatın her alanında yüceltmemiz gerektiğini vurgulamıştır. Kadınlarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara tarih sahnesinde yer açmasıyla birçok Avrupa ülkesinden önce siyasi haklarını elde etmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüyle attığı tarihi adımlar, kadınlarımızın bugün toplumda var olabilmesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kadınların toplumda daha fazla yer edinebilmeleri için çalıştıklarından bahseden Başkan Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak, kadınlarımızın hak ettiği değeri görmesi, sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın meslek edinip kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kurslar açıyor, bilinçlendirmek için eğitimler düzenliyor ve kadınlarımızın sağlığını korumak için tüm imkanlarımızı kullanarak onların yanlarında oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kadının güçlenmesiyle toplumun güçleneceğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizde de kadınlarımız sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın asıl kahramanlarıdır. Çiftçi kadınlarımızdan, iş dünyasında fark yaratan iş kadınlarımıza; vatana millete hayırlı evlat yetiştirme gayreti içinde olan annelerimize, eğitimden sağlığa, sanat ve spora her alanda başarılarıyla bizleri gururlandıran kadınlarımıza değer veriyoruz. Biz biliyoruz ki kadın güçlenirse toplum güçlenir” şeklinde kaydetti.

Toplumu şekillendiren, adil bir yaşam için mücadele eden kadınlarla birlikte yürüyeceklerine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Daha gidecek çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz var diyerek, kadınlarımızın desteğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Daha adil bir dünya için çabalayan tüm kadınlarımızla omuz omuza yürüyeceğiz.

İlçemizdeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, emekleriyle hayatımıza değer katan tüm kadınlara teşekkür ediyorum.”