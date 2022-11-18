Kadın işçiler eşit ücret istiyor

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı bütün hızıyla devam ederken, hasatta on binlerce insan görev alıyor. Zeytin hasadı yapan işçiler arasında erkekler 300 lira yevmiye ile çalışırken, 200 lira yevmiye alan kadınlar eşitsizliğe tepki gösterdi.

Edremit Körfezi’nde her gün on binlerce vatandaş zeytin hasadına katılırken, zeytin tarlaları hareketlendi. Zeytin hasadında daha çok kadınlar görev alırken, ücretin erkeklere göre düşük olması da tepkiye neden oldu. Erkeklerle birlikte çalıştıklarını anlatan kadınlar ücret eşitsizliğinin giderilmesini istedi.

Eşit ücret istediklerini anlatan 3 çocuk annesi Fatma Akçaoğlu, “Zeytin işçiliği yapıyoruz. Zeytinde erkekler 300 alırken, biz 200 lira alıyoruz. Biz de erkeklerle bir çalışıyoruz ama erkekler bizden fazla alıyor. Bu haksızlık oluyor. Biz erkeklerden daha çok çalışıyoruz. Sofralığını biz ayırıyoruz. Yağlığını biz ayırıyoruz. Çöpünü de biz topluyoruz Yaygılarını biz yayıyoruz. Erkekler sadece makine taşıyor. 300 lira alıyor. Bize de 300 lira verseler iyi olur” dedi.

1 çocuk annesi Sevim Solak da, "Biz de bu işi yapıyoruz ama ücret eşitsizliğine karşıyız. Arkadaşıma katılıyorum. Erkeklerle bir olmamız gerekiyor. Biz onlardan bazen daha çok çalışıyoruz. Bir de zeytinyağımızın fiyatı düşük. Zeytinyağı 100 lira olsa iyi olur. Kadınlara haksızlık oluyor" diye konuştu.

72 yaşındaki Hasan Aldemir ise “Bu sene zeytinimiz bol. Beraber çalışıyoruz. Bu işçilik, zeytin işçiliği kadınsız olmuyor. Beraber çalışıyoruz. Beraber işliyoruz. Kadınların yevmiyesi ne kadar düşük olsa da aynı işi yapıyoruz. Ama ücret eşit değil. Zeytincilik meşakkatli bir iş. Yalnız olmuyor. Kadınsız olmuyor” dedi.