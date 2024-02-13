Kadın jandarmalardan erkeklere 'KADES' eğitimi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince işletmelere yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 12 erkek şahıs bilinçlendirildi.

Kadın jandarmalardan erkeklere 'KADES' eğitimi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince işletmelere yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 12 erkek şahıs bilinçlendirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından KADES uygulamasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesinde bulunan bir işletmenin personeline yönelik KADES ve 6284 sayılı kanun eğitimi icra edildi. Bilinçlendirme çalışmalarına 1 kadın ve 12 erkek katıldı.

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MDK
MDK
MDK