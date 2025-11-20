Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer: 'Çocuklarımızı tehdit eden riskler artık yalnızca savaş meydanlarıyla sınırlı değildir'

Eyüpsultan Meydanı’nda AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklere katılan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Eyüpsultan Meydanı’nda kurulan alanlarda çocuklar için oyun aktiviteleri, resim çalışmaları ve bilgilendirici atölyeler hazırlandı. Etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Gönüllü kadın kolları üyeleri çocuklara hediyeler dağıttı ve ailelere çocuk haklarına ilişkin bilgilendirici broşürler verildi. Öte yandan, düzenlenen etkinliğin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

"Çocukların en temel hakkı olan yaşam hakkı, pek çok coğrafyada sistematik olarak ihlal edilmekte"

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "Son günlerde şahit oluyoruz ki çocukların en temel hakkı olan yaşam hakkı, dünyanın pek çok coğrafyasında sistematik olarak ihlal edilmekte. Gazze’de, Sudan’da, Yemen’de, Ukrayna’da ve pek çok ülkede çocuklar, savaşların, çatışmaların, bombaların ve işgallerin altında, dünyada yaşamanın en ağır bedelini ödemekteler. Her gün evlerini, ailelerini, okullarını, hatta oyun oynadıkları sokakları kaybeden çocuklar, aslında biliyoruz ki insanlığın ortak vicdanına emanet edilmiş masum canlardır. Coğrafyası, inancı, dili veya kimliği ne olursa olsun her çocuk yaşama, korunma, eğitim ve güven içinde büyüme hakkına sahiptir. Bu haklar hiçbir siyasi ajandaya, hiçbir güç dengesine, hiçbir çıkar hesabına kurban edilemez, edilmemelidir" dedi.

"Çocuklarımızı tehdit eden riskler artık yalnızca savaş meydanlarıyla sınırlı değildir"

Çocukların tehdit eden risklerin yalnızca savaş meydanları olmadığının altını çizen Demirer "Türkiye olarak yıllardır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hem arabulucu olarak yürüttüğümüz diplomatik girişimlerde hem insani yardım çalışmalarında, çocukları önceleyen bir duruş sergiliyoruz. Biliyoruz ki, bu duruşumuz hem kadim devlet anlayışımızın hem de milletimizin köklü vicdanının bir yansımasıdır. Ancak çocuklarımızı tehdit eden riskler artık yalnızca savaş meydanlarıyla sınırlı değildir. İçinde yaşadığımız çağın gerçeği olan dijital dünya, çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden yeni ve dikkate alınması gereken bir başlık haline gelmiştir. Günümüzde internet, yapay zeka ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler her ne kadar günlük yaşamı önemli ölçüde kolaylaştırsa da dijital dünyanın sunduğu imkanların çeşitli insan hakları ihlallerine yol açabilecek riskler içerdiği de göz ardı edilmemelidir. Özellikle çocuklarımızın gerek ebeveynlerince gerek farklı kullanıcılar tarafından görüntülerinin, özel anlarının, kişisel bilgilerinin kontrolsüz bir şekilde paylaşılması, onların mahremiyetini, kişilik haklarını ve gelecekteki sosyal yaşamlarını doğrudan etkileyen kalıcı izler bırakmaktadır. Bu çerçevede hükümetimizin de gündeme getirdiği, başta çocuğun "unutulma hakkı" ve dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi olmak üzere dünyaya örnek olacak bu adımlar; çocukların onurlarının, kimliklerinin ve kişisel verilerinin korunması açısından temel bir güvencedir" şeklinde konuştu.

"Artık yalnızca sorunları tespit etmek değil, somut adım atmak zorundayız"

Çocuklara yönelik sorunlarda somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından Nisan 2025’te İstanbul’da sözleşmenin ilk imza töreni gerçekleştirilmiş, 8 Eylül 2025 tarihinde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanımız, en son gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda çocuğun üstün yararını merkeze alan, dijital dünyada çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlüğünü korumayı hedefleyen "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin yakın zamanda uluslararası imzaya açılacağını duyurmuştur. 13 maddeden oluşan sözleşme, çocukların dijital ortamlarda güvenli, adil ve anlamlı şekilde yer almasını, kişisel verilerinin korunmasını, şiddet, nefret söylemi, zorbalık, müstehcenlik ve benzeri içeriklerden uzak tutulmasını, çocuklara yönelik algoritma ve içeriklerin güvenli ve yaşa uygun olmasını temel ilke olarak ortaya koymaktadır. Artık yalnızca sorunları tespit etmek değil, somut adım atmak zorundayız. Bu nedenle tüm aileleri, eğitimcileri, ilgili kurum ve kuruluşları ve duyarlı vatandaşlarımızı bu sürece aktif olarak katılmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye, dijital çağda çocuk haklarını koruyan uluslararası standartların oluşmasına öncülük etmeye kararlıdır"

Türkiye’nin dijital çağda çocuk haklarını koruyan uluslararası standartların oluşmasına öncülük etmeye kararlı olduğuna dikkat çeken Demirer, "Türkiye, dijital çağda çocuk haklarını koruyan uluslararası standartların oluşmasına öncülük etmeye kararlıdır. Bizler de AK Parti İstanbul Kadın Kolları teşkilatı olarak; kadın ve anne olmamızın da bilinciyle ailelerle doğrudan temas kurarak, eğitim ve farkındalık programlarını yaygınlaştırarak hem fiziksel hem dijital dünyada çocuk güvenliği konusunda çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde hazırlanan ‘Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin önemini bugün İstanbul’da kurulan AK Noktalarımızda tüm İstanbul’umuza anlatacağımızı sizlerle paylaşıyor ve herkesin imza desteği vermesinin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.