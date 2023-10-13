Kadın kooperatifler her alanda kadının gücünü göstermeye devam ediyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kadın kooperatifçiler ile bir araya gelerek ‘Güçlü Kadın’ kavramına dikkat çekti.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu Bilecik Yenipazar’da S.S. Hayat Yenipazar’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Kadınlar burada kendileri ürettikleri ürünlerin satışlarını gerçekleştiriyor. El emeği ile yapılan birden fazla ürün satışa sunularak aynı zamanda ekonomiye katkı sağlıyor. İl Müdürü Türkoğlu kadınlarla bir araya gelerek, "Kooperatifçiliği yalnızca bir kadın destekleme projesi olarak değil, aynı zamanda gelişmiş ve kalkınmış Türkiye yolunda önemli bir ekonomi modeli olarak görüyoruz. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" ifadelerini kullandı.