Bilecik’te Kadın Kooperatifleri tek çatı altında toplanıyor.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik’te hizmet veren Kadın Kooperatiflerinin temsilcileriyle tarihi valilik binasındaki Edebali Toplantı Salonunda bir araya geldi. Vali Aygöl, “Aslında şehrimiz, tahmin edilenden daha çok kadın kooperatifine sahip. Bu noktada doğru bir yatırımla ürünlerimizi tanınan markalar haline getirmeyi hedeflemeliyiz. Yapılan çalışma ile birlikten kuvvet doğacak ve Bilecik’e özgü ürünlerimizi öncelikle Türkiye’nin 7 bölgesine ardından da sınırlarımızın ötesine taşıyacağız" dedi. Vali Aygöl kooperatif temsilcilerini de dinleyerek önerilerini not aldıktan sonra kadın kooperatiflerinin ürünlerini inceledi.