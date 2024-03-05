Kadın kooperatiflerini tek çatı altında birleştirme planı görüşüldü

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş Osmaneli’nde bulunan Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş beraberindeki heyetle birlikte Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ve ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ve Tek Çatı Altında Toplanması Projesi’ kapsamında, S.S. Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve Kooperatifini ziyaret etti. Üretim yerleri, üretim, satış ve sunum hakkında bilgi edinilerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Osmaneli’nde bulunan Kadın Kooperatifi ile birlikteyiz. Kadının olduğu her yerde üretim mutlaka oluyor. Bundan dolayı bizler kadınlarımızla daha güçlü kooperatifler kurmak istiyor ve tek çatı altında birleştirmeyi planlıyoruz" dedi.