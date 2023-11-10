Kadın kooperatiflerinin eğitimi SUBÜ'ye emanet

Sakarya Valiliği’nin sunduğu ve Sosyal Gelişimi Destekleme Programı kapsamında kabul edilen Sakarya Kadın Kooperatifleri Destekleme Merkezi Projesi’ndeki eğitimleri SUBÜ verecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) ortaklarından olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca finanse edilen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yürütülen 2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Sakarya Valiliği’nin sunduğu Sakarya Kadın Kooperatifleri Destekleme Merkezi Projesi’nde çalışmalar başladı. SUBÜ’nün yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Üreten Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifleri Birliği’nin de ortaklarından olduğu projede kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, çalışanlarının bilgi düzeyi ve becerilerinin artırılması amacı ile SUBÜ tarafından yüz yüze eğitimler verilecek.

SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Proje Geliştirme Müdürü Arzu Saygıner Çil ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Kılıç Kırılmaz’ın koordine edeceği eğitim programı çerçevesindeki yüz yüze dersler SUBÜ Stüdyoları’nda çekilecek. Daha sonra ise projenin dijital platformlarında yayınlanarak projenin yaygınlaştırma çalışmalarına da katkı sağlanmaya çalışılacak. Kadın kooperatiflerinde görev alan ve yüz yüze eğitimlerde yer alamayan kadın üyeler diledikleri zaman diledikleri yerden uzaktan eğitimlere erişim sağlayabilecek. SUBÜ kadın kooperatiflerinin üyelerine; üretim yönetimi, depolama, lojistik, nakliye, kalite standartları, kurumsal mali yönetim, pazarlama, dijitalleşme, çevrenin korunması, proje yönetimi, inovasyon ve Ar-Ge konularında profesyonel eğitimler verecek.