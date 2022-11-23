Kadın kuaförler anlattı, Başkan Çiftçi dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyet gösteren kadın kuaförlerine çalışmalarını anlatıp, talep ve önerilerini dinledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyet gösteren kadın kuaförleri ile bir araya geldi. Gebze Kuaförler Odası Başkanı Metin Yaşar’ın da katıldığı toplantıda, kadın kuaförlerine ilçede yapılan çalışmaları anlatan Başkan Çiftçi, esnafın öneri ve taleplerine her zaman değer verdiğini söyledi. Göreve geldiği günden bu yana esnaf ve vatandaşlarla daima iç içe olduklarını ve kenti birlikte yönettiklerini ifade eden Çiftçi, kente değer katan ve geleceğe taşıyacak projelerin hızla devam ettiğini kaydetti. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen buluşmada kadın kuaförlerinin taleplerini de dinleyen Çiftçi, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılımlarından dolayı kuaförlere teşekkür etti.