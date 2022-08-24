Kadın Milli Golf Takımı'nın Dünya Amatör Takım Şampiyonası'ndaki mücadelesi başladı

Le Golf National ve Golf De Saint Nom La Breteche’de 24-27 Ağustos 2022 tarihlerinde iki farklı sahada aynı anda oynanacak Esprito Santo Tropy’de, 56 ülkeden 168 golfçü yer alıyor. Katılan ülkelerin en iyi 3 kadın sporcusunun mücadele ettiği şampiyonada, Milli Takım Antrenörü İhsan Gencay Asan önderliğinde; Kadın Milli Golf Takımı sporcusu İrem Demir, Zeynep Süalp ve Ilgın Zeynep Denizci mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk raundunda milli takım Le Golf National’ın Albatros Sahası’nda sahaya çıktı.