Kadın Muhtarlardan KKTC'ye dostluk ziyareti

KKTC'deki görevli kadın muhtarlar birlikte Yunus Emre Enstitü'nde Büyükelçi Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve KEI ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ile bir araya gelen heyet, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iş birlikleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Ziyaretin ilk gününde Gazimuğasa, kapalı Maraş, açık Maraş, Lefke bölgesini ziyaret eden muhtarlar, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek, Kooperatifin kadınların üretimlerini ve ekonomiye katılımlarını artırmaya yönelik çalışmalarını inceledi, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili olarak açıklama yapan Alibey Mahallesi muhtarı Solmaz Tüfekçi “Kardeş Muhtar projesi kapsamında hepimizin KKTC'dir bir kardeş muhtarı oldu, bu güzel projede bizleri kusursuz ev sahipliği yapan Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioğlu'na, KEO ofisi koordinatörü Sayın Ömer Cihan'a, KEO ofisi Tuğba Sin Seçerdın'e ve Tuğçe Korutürk teşekkür ederim.” dedi.