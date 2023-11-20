Kadın öğrenciler Estergon Kalesi'nde misafir edildi

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyelerini ilçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi’nde misafir etti.

Çeşitli ikramların sunulduğu etkinliğe, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler, Ankara Şube Başkanı Meral Önerci, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Başkan Altınok buluşmada katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Gelecek, gençlerimizin ellerinde yükselecek. Bizlere düşen bugünü ve yarını onlar için daha elverişli hale getirmek, işlerini kolaylaştırıp eğitim-öğretim hayatlarında onlara destek olmaktır. Keçiören Belediyesi olarak ilkokullardan liselere, Keçiören dışındaki üniversiteler dahil birçok eğitim kurumuna destek oluyoruz. Peyzaj düzenlemeleri, temizlik, laboratuvar, spor tesisleri, kütüphaneler ve daha birçok eser inşa ettik, kıymetli gençlerimiz için var gücümüzle çalışıp daha nicelerini de inşa edeceğiz inşallah. Bu güzel buluşma için Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğine ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Buluşmanın ardından Başkan Turgut Altınok katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.