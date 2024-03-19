Kadın Oyunları Festivali 23-27 Mart tarihlerinde Ayvalıklı tiyatro severlerle 4. kez buluşacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye’nin ve Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali dördüncü kez Ayvalıklı tiyatro severlerle buluşuyor. 23-27 Mart tarihlerinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde, festival beş oyunla “perde” diyecek.

23 Mart “Ben Rosa Luxemburg” 24 Mart “Disko Topu” 25 Mart “Mavi Müzikhol” 26 Mart “Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi” ve 27 Mart “Bir Tatlı Kaşığı Çamur” festival izleyicisiyle buluşacak. Kadın Oyunları Festivali’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi, yine yoğun ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, başladığında büyük bir ilgi gören festivalin dördüncüsünde tiyatroseverlerin beş oyun izleyeceğini söyledi. Başkan Ergin, titiz bir çalışmayla oyunların belirlendiğini ve gerçekten kadın konusunu nitelikli ele alan tiyatro oyunlarını her türlü popülariteden uzak, festivalin içeriğine gerçekten uygun olma şartıyla seçmeye çalıştıklarını belirtti.

Festival Direktörü Hasan Eldemir de, son zamanlarda neredeyse tek kriter haline gelen tiyatro oyunlarında hangi ünlünün oynadığından ziyade metin üslubu, reji, konu ve oyunculuk performansının festival yönetimi ve izleyicisi tarafından baz alındığını ifade ederek, “Festival, nitelikli bir tiyatro izleyicisine ulaştığını ve bundan da son derece mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz yıl festival gelirinin bir bölümünü depremden etkilenen kız çocuklarının eğitim masrafları için bağışlayan Kadın Oyunları Festivali kültür-sanat projeleri alanında Türkiye’nin önemli sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında gösteriliyor” dedi.

Her geçen yıl daha da büyüyen festival bu yıl altı kentte tiyatro severler ile buluşacak.

Sırasıyla; Ankara, Aydın, Bandırma, Konyaaltı, Çanakkale ve Ayvalık’ta yapılacak olan Kadın Oyunları Festivalinde yine kadın temalı nitelikli tiyatro oyunları sahnelenecek. Kadın oyunları festivalinin yapılış nedenlerinin canlı performans konseri dışında, kadının sosyal hayattaki yeri üzerine çalışmalar yapmış siyasilerin de katılacağı bir söyleşi yapılacak açılış 22 Mart’ta olacak. Ayrıca bu yıl Ayvalık’ta gündüz kuşağı yerel seçkiler adıyla; gündüz saatlerinde çevre il ve ilçelerdeki başarılı kadın oyunları da programa alınarak festival daha fazla oyunla Ayvalıkta sergilenmiş olacak.