Kadın Oyunları Festivali'nde oyuncu Algı Eke büyüledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Oyunları Festivali’nin ikinci gününde, “Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler” isimli tek kişilik oyununu sergileyen Algı Eke, tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı. Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sergilenen oyun beğeniyle izlendi.

Gerçek yaşamdan esinlenilen, Özden Selim Karadana’nın yazıp yönettiği ve yaklaşık bir saat süren tek perdelik oyunda Algı Eke, Halep’ten İstanbul Aksaray’a elinde bir valizle uzanan yolculuğunu başarıyla sahneye aktardı.

Oyunda; Nadia isimli genç kızın bavulunda bir aile fotoğrafıyla Halep’ten, İstanbul, Aksaray’a geçmişten geleceğe uzanan trajedi, dram ve komedi karışımı yol hikâyesi anlatıldı.

Oyunun sonunda Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul, sanatçı Algı Eke’ye bir buket çiçek sunarak teşekkür eti.