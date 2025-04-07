Kadın profilleri ile mesajlaştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydedip 500 milyon TL'lik vurgun yapan çeteye darbe

Sosyal medya üzerinden sahte kadın profilleri oluşturarak mesajlaştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaddedip, daha sonra kendilerini avukat olarak tanıtarak "Hakkınızda cinsel istismar suçundan dava açıldı’ yalanıyla uzlaştırma ücreti talep ettilkleri mağdurları 2 yılda 500 milyon TL dolandıran çete, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Olay, 6 Ekim 2023 tarihinde Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir vatandaşın dolandırıldığını bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştığını ve görüşmeye başladığını ancak bir süre sonra farklı bir numaradan aranarak, görüştüğü kişinin 18 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğunun söylendiğini belirten mağdur, daha sonra kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan çete üyeleri ile görüşmeye başladığını beyan etti. WhatsApp uygulaması üzerinden sahte uzlaşma belgeleri, hastane raporları vb. belgeler göndererek dosyanın kapatılması karşılığında para talep eden sahte uzlaştırmacı avukatlara 7 ayrı seferde toplam 310 bin 670 TL gönderdiğini belirten mağdur, yaptığı araştırmada böyle bir suç kaydının olmadığını ve dolandırıldığını anladığını söyledi. Mağdurun Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaatı üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan araştırmada ilk etapta 8 şüpheli tespit edildi. Suç örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirildiği değerlendirilen olay, Akyazı Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde takibe alındı. MASAK ile yapılan yazışmalar ışığında finansal veri analizi yapılarak hazırlanan rapor ile şüphelilerin geçmiş suç kayıtları, HTS kayıtları, konaklama kayıtları, banka hesap hareketleri incelenerek, şüphelilerle bağlantılı olan 14 şahıs daha tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan birden fazla suç kaydı bulunan 22 şüpheli tarafından olayın organize bir şekilde işlendiği ve son 2 yılda şüphelilerin hesaplarında 500 milyon TL’nin üzerinde para hareketi tespit edildi. Örgüt üyelerinin 22 kişi olduğu ve 9’unun nitelikli dolandırıcılık suçundan çeşitli cezaevlerinde halen tutuklu bulunduğu da belirlendi.

Tutuklu olmayan şüphelilere yönelik Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 Mart günü 13 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8’i Mersin, 2’si İzmir, 1’i Adana, 1’i Hatay ve 1’i de Mardin illerinde olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ö.T., D.S., Y.D., M.K.A., D.J., M.İ., Y.C.K., S.T., M.E., M.K. ve H.İ.İ., 13 Mart’ta tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yurtdışındaki örgüt liderinin yakalanması için çalışma sürüyor

Örgüt içerisinde yönetici konumunda olan ‘Pablo’ lakaplı B.E. isimli şüpheli ise 12 Mart’ta Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak, tutuklanıp cezaevine teslim edildi. Örgüt lideri olduğu ve sahte kimlikle yurtdışında bulunduğu tespit edilen B.İ. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.