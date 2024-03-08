Ankara’da kadın temasının işlendiği ‘Güzelliğin Büyüsü’ sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kazakistanlı sanatçı Zeren’in kişisel sergisi ‘Güzelliğin Büyüsü’, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde açıldı. Köktuğ Kazak Kültür Derneği, Gökyay Vakfı ve Zeren’in işbirliğiyle açılan sergide ressamın tuval üzerine yağlı boya, akrilik ve kağıt üzerine mürekkep tekniği ile yapılan çalışmaları yer aldı.

“Kadınlar Günü olması nedeniyle sergiyi de bugüne denk getirdik”

Genellikle yağlı boya ile çalıştığını dile getiren sanatçı Zeren, “Eserlerim zarif müzik enstrümanları çalan kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlar Günü olması nedeniyle sergiyi de bugüne denk getirdik. Köktuğ Kazak Kültür Derneği ile organizasyonu gerçekleştirdik. Ayrıca bize ev sahipliği yapan Gökyay Vakfı’na da teşekkür ediyorum. Açılış gününde de tablolarım bayağı ilgi gördü. 8 Mart gününe kadar sergim devam edecek” diye konuştu.

Müze müdürü Duygu Nur Sapaz ise ilk kez kadın bir sanatçıyla Kadınlar Günü’nde kadın temasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bundan sonra da vakıf olarak kadın sanatçılarla resim sergisi açmak istiyoruz” dedi.