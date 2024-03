Kadın Üreticiler CarrefourSA'da Buluştu

TAKİP ET

CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, geleneksel hale getirdiği ’Kadın Üretici Pazarı’ ile kutlayarak kadın üreticilerle müşterilerini buluşturdu.

CarrefourSA’nın ‘Kadınların Gücü CarrefourSA’nın Gücü’ sloganıyla yola çıktığı ve 2018 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği “Kadın Üretici Pazarı” bu yıl da Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üretici kadınları ağırladı. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte kadın üreticiler süt ürünlerinden bakliyata, taze sebze ve meyveden organik içeceklere kadar birçok ürünle İstinye CarrefourSA Hiper’de müşterilerle buluştu.

“Eşitlik ilkemiz sadece kendi çalışanlarımızla sınırlı değil”

Sabancı Topluluğu ve Carrefour’un iştiraki olarak 30 yılı aşkın süredir üreticiye, üretime ve gıdanın geleceğine değer veren bir bakış açısıyla çalıştıklarını söyleyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Burçin Çelik, “Genel Müdürlük çalışanlarımızın ve İcra Kurulumuzun yarısı, tüm çalışanlarımızın da yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor. Eşitlik ilkesine inanıyoruz ancak bu eşitliğin sadece kendi çalışanlarımızla kısıtlı kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden Türkiye’nin dört bir yanındaki üretici kadınları destekliyoruz ve emeklerinin reyonlardan müşterilere ulaşmasına fırsat tanıyoruz” dedi.

“Kadın üreticilerin kendi işlerini kurmalarını teşvik ediyoruz”

Türkiye’nin öncü organize gıda perakende markası olarak sorumluluklarının sadece müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmak olmadığının altını çizen Çelik şöyle devam etti:’’ ’Doğrusu CarrefourSA’da söylemimizle işimizin her adımında topluma ve çevreye değer katmayı hedefliyoruz. 2018 yılından itibaren devam eden Kadın Üretici Pazarımız ile bu misyonumuzun bir parçası olarak, kadın üreticilerimizin ekonomik bağımsızlıklarını desteklemeyi ve kendi işlerini kurmalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Değerli üreticilerimizle birlikte meyve sebzeden, kuru gıdaya, şarküteri ürünlerinden pasta ekmek ürünlerine kadar birçok farklı ürün kategorisinde üretim yapılmasını destekliyoruz. Müşterilerimiz de Türkiye’nin değerli topraklarından, üreticilerinden elde edilen bu ürünlere şirketimizin güvencesiyle ulaşıyor. Ve üreticilerimiz bu özel etkinlikte kendi değerini, emeğini ve başarısını da görebiliyor. Biz de şirket olarak her zaman üreten ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen her kadının yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü ve üreten kadınların Türkiye’sine ulaşmayı diliyor, Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.’’

Kadın Üretici Pazarı’nda ürünlerini sergileyen Mutlu Besin Tarımsal Kooperatifi kurucusu Cennet Polat da ‘‘2021 yılında 7 arkadaşımızla bir araya gelerek kurduk, şuan 24 kadınız. Kadınları bir çatı altında toplama amacıyla yola çıktık. Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünlerini üretiyoruz. Geçen sene deprem nedeniyle standımız boştu. Bu sene standımızı doldurduk. Bu yıl itibariyle Türkiye’deki bütün marketlere ürün vererek büyümek istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Müşterilerden yerel ürünlere yoğun ilgi

7 Mart Tarihinde İstinye Park’ta gerçekleşen Kadın Üretici Pazarı’nda bu yıl Laz Kızı, Nutmatik, Ezgi Gıda, Lezzet Mantı, Efeler Çiftliği, Kadınlarla Güzelleşen Külahlar, Antre Gourmet, Heybeli’nin Heybeleri, Mimi Tarım, Göçbeyli Köyü, Beta Tea, Cityfarm, Shopsa, Guru Glütensiz, Serenin Doğal Dünyası, Atiye Laçin, Adana Üreten Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Koop. Birliği, Veteriner Anne Et Süt ve Gıda Ürünleri, Mutlu Besin Tarımsal Kooperatifi ile birlikte toplam 19 üretici yer aldı. Pazarda süt ve süt ürünlerinden bakliyata, kuru meyveden hediyelik eşyalara kadar yüzlerce doğal ve organik ürün müşteriler tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlikte kendi işletmesini CarrefourSA’nın bayilik sistemi ile CarrefourSA Mini konseptine dönüştüren, Heybeliada’nın başarılı kadın bayisi de yer aldı.