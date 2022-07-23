Kadın üreticilere 134.324 Euro’luk proje

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın vizyonu doğrultusunda yapılan başvuru ile Silivri Belediyesinin Avrupa Birliği Erasmus Projeleri kapsamında 134.432 euro hibe almaya hak kazandığı KA220 ADU OO0029357 numaralı Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi (Women Emprowerment In Agricultural Cooperatives) projesinin ulus ötesi ilk toplantısı düzenlendi. Toplantı; İtalya, İspanya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ankara ve Ulusal Ajanstan misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 21-22 Temmuz 2022 tarihlerinde Eşref Efendi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda; proje faaliyetleri, proje ortaklarının görev ve sorumlulukları, bütçe yönetimi ve ikinci toplantıya kadar yapılacak faaliyet ve çalışmalar konuşulurken; İtalya’da yapılacak olan ikinci toplantının tarihi de belirlendi. Projenin üçüncü toplantısı İspanya’da, dördüncüsü ise Ankara’da gerçekleştirilecek.

YILMAZ: “BU PROJE SİLİVRİ TARIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Eşref Efendi Salonunda katılımcıların yanına giderek sohbet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Böyle bir proje içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje Silivri'de tarımın ve tarımsal üretimin gelişmesi için çok önemli olduğu gibi kadın üreticilerimizin tarımsal üretime kazandırılması açısından da büyük önem taşıyor. Kooperatifçiliğin yaygınlaşması da tarımsal üretimde güç birliği ve üretilen ürünlerin satışı için çok önemli. Böylesine önemli bir projenin ilk toplantısına ev sahipliği yapmaktan onur duyduk. Projenin tüm paydaşlarına ve sizlere Silivri tarımına katkılarınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıya; İspanya Agaca’dan Ruth R. Ferreiros ve Sara Alarcon, İtalya Legacoop Puglia’dan Katia De Luca ve Isabella Iacobbe, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Özdemir, Sürdürülebilir Yaşam ve Yeşil Gelecek Derneğinden Pelin Sümer, Cihangir Kutucu, Gökçe Bekmezci ve Kutay Tarakçıoğlu, Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Aslı Uçman, Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mualla Varlıoğlu, Tuğracan Arslan, Türkiye Ulusal Ajansı Daire Başkanı Dr. Kemal Başçı ve Proje Uzmanı Muhammed Burç Tuna katıldı. Katılımcılar toplantının ardından Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü, TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve Silivri Köy Pazarını ziyaret ederek ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler ve yetiştirilen ürünler hakkında bilgi sahibi oldu.