Kadın ve çocuk için açılan atölyelerde başvurular başladı

İzmit Belediyesi, çocukların ve kadınların keyifli vakit geçirerek el becerisi kazanmaları adına 2 hafta sürecek atölyelere başvuruları almaya başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların ve kadınların keyifli vakit geçirerek el becerisi kazanmaları adına atölyeler gerçekleştirecek. Kadınlar ve çocuklar; tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, takı tasarımı, makrome, mum ve deri bileklik konulu atölyelere katılarak el emeği ürünlerini üretecek. Katılımcılar yeni deneyimler kazanacak ve keyifli zaman geçirecek. İzmit Belediyesi Kadın ve Çocuk Atölyeleri, İZGİM ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde 4-8 Eylül tarihleri arasında, Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi’ndeki kadın atölyeler ise 12-13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.