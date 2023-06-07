1308 Osmaneli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Takımın antrenmanını ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, sporcular başarılar diledi. Başkan Şahin, "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Osmaneli Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız geçmişte olduğu gibi bu sezonda da gençlerimizle başarılı sonuçlar alacağız. Geçmişte kadın ve erkeklerde 3. ve 2. liglerde yer almış voleybol takımımız yine eski günlerine dönerek, örnek alt yapımız ile başarılarla dolu bir sezon geçiririz” dedi.