Kadın yolcu iç çamaşırına ve koltuk altlarına gizlediği 2 kilo altın ile yakalandı

Edirne’de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın diğer tarafında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı’ndaki gümrük memurları, bir araçtaki kadın yolcunun, iç çamaşırı ve koltuk altına gizlediği 2 kilogramdan fazla kaçak altın külçesini ele geçirdi.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen araç sürücüsü ve kadın yolcu beyan edilecek bir şeylerinin olmadığını belirtti. Gümrük muayenesi sırasında, üzerinde D.E. baş harfleri bulunan Bulgaristan vatandaşı yolcunun kişisel muayenesinde, iç çamaşırında ve koltuk altı bölgesinde vücuduna yapışık 4 adet sarı metal döküm bulundu.

Bilirkişi tarafından yapılan incelemede dökümlerin altından yapıldığı belirlendi. Toplam 2 bin 48 gram olan kaçak altına el konuldu. Olayla ilgili olarak Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturmayı yürüten gümrük müfettişi tarafından soruşturma öncesi soruşturma başlatıldı.