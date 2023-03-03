Kadın yolcuları rahatsız eden kişiyi uyarınca kavga çıktı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün akşam saatlerinde bir minibüs şoförüyle yolcu arasında çıkan kavganın sebebi ortaya çıktı. Minibüs şoförü Aykut Aşık, “Olay yol parası nedeniyle çıkmadı, yolcunun kadınları rahatsız etmesinden kaynaklı oldu” dedi.

Dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde minibüs şoförü ile yolcusu arasında tartışma yaşanmıştı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olaya bölgedeki polis ve bekçi ekipleri müdahale etti. Minibüs şoförü Aykut Aşık, olayın yol parası nedeniyle çıktığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını, yolcunun kadınları rahatsız etmesinden kaynaklı olduğunu anlattı.

Yaşanan olayı anlatan Aşık, “Dün Mavi Durak’ta yaşanan olay, yolcu ile aramızda herhangi bir para mevzusu yüzünden yaşanmadı. Kendisi minibüse bindiğinde arabadaki kadınlara sözlü taciz ve daha sonrasında fiziki müdahalesinden dolayı yapmış olduğum bir müdahaleydi. Bu esnada bana karşılık verdiği için ben de buna sessiz kalmadım. Arabadan indim, kendisiyle tartışmaya başladık ve küfürleşme oldu. Aramızda fiziki bir müdahale oldu yalnız daha öncesinde şehrimizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı biz de buna sessiz kalmayacağımızı gösterdik. Bir kız babası olarak ben de bu olaya müdahil oldum. Yalnız bu söylentiler gerçeği içermiyor, yani para mevzusu yüzünden tartışma yaşanmadı” diye konuştu.