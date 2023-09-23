Kadına Karşı Şiddete dur demek için bilgilendirilme yapılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçük Elmalı Tabiat Parkında icra edilen faaliyetlerde erkek vatandaşlara 'Kadına El Kalkamaz' sloganı altında bilgilendirilme yapıldı.

Kadına Karşı Şiddete dur demek için bilgilendirilme yapılıyor
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçük Elmalı Tabiat Parkında icra edilen faaliyetlerde erkek vatandaşlara ‘Kadına El Kalkamaz’ sloganı altında bilgilendirilme yapıldı.

Temel bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için şiddete karşı durulması gerekmektedir. Şiddetin her türlüsü suç sayılırken bu şiddette karşı kadınların hakları ihlal edilmeden uygulanmalıdır. Bu haklardan yararlanabilmek ve kadın haklarının farkında olmak adına Pazaryeri Küçük Elmalı Tabiat Parkında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Kadına El Kalkamaz’ sloganı altında erkek vatandaş bilgilendirildi. Kadın vatandaşa ‘Kades’ uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak 145 kadın vatandaşın telefonuna uygulama indirildi.

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Komutanlığın bilgilendirme faaliyetleri, halkın desteği ile daha da güçlü bir şekilde aralıksız devam ediyor. Kadına şiddetin karşısında duran her birey destek oluyor.