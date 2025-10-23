Kadına şiddet ve uyuşturucuyla mücadelede jandarma sahada

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 500’ün üzerinde personele; aile içi şiddet ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere birçok konuda farkındalık eğitimi verildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan personele farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitime katılan 425 kadın ve 80 erkek personele; KADES uygulaması tanıtımı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet türleri, tedbir kararları ve elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verildi. Narkotik ekiplerince ayrıca uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, tedavi yöntemleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları ile Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasının (UYUMA) kullanımı anlatıldı.

Ayrıca erkek personel ile birlikte farkındalık eğitimi çerçevesinde ‘Kadına El Kalkamaz’ pankartı açılarak bilgilendirme ve eğitim faaliyeti tamamlandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin il genelinde süreceğini bildirdi.