Kadına şiddete dur demek için sokaklara çıktılar
Bilecik'te kadına yönelik şiddete 'Dur' demek için pazarda stant açarak broşür dağıttı
Bilecik’te kadına yönelik şiddete ’Dur’ demek için pazarda stant açarak broşür dağıttı
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddete karşı Bayırköy belde pazarında stant açarak broşür dağıttı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için yapılan bu farkındalık çalışması vatandaşlar tarafından alkış topladı. KADES uygulaması hakkında bilgi verilerek telefona uygulama yüklendi. ‘İnsana Sevgi Yakışır’ sloganıyla farkındalık oluşturuldu. Şiddet uzaklaştırır, şiddete ses ol sloganlarıyla broşürler dağıtılmaya devam etti.