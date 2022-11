TAKİP ET

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘Medyada Kadına Yönelik Şiddet Dili’ konulu panelde, kadına şiddetin medyaya yansımaları ele alındı.

Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği ‘Medyada Kadına Yönelik Şiddet Dili’ paneli, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin’in de katılımıyla Kent Konseyi Koza Salon’da yapıldı.

Ağır bir konu

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da kadına yönelik şiddetin sona ermesi için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen panelin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, şiddetin tüm kadınları derinden etkileyen ağır bir konu olduğunu vurguladı. Kadına şiddetin bir türlü son bulmadığını ifade eden Şahin, “Bu tür programlarla kadınların bir araya gelip sorunlarını tartışabilmesi, bizler için çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak üreten kadınlarımızın desteklenmesi, kadınlarımıza yönelik sanat ve meslek kursları gibi pek çok hizmetimizle her zaman kadınlarımızın yanındayız. Bir kadın olarak şunu da söylemek istiyorum: Kadınların sokakta darp görüntüleri, eziyet görüntüleri kesinlikle hoş değil. Bunlar çok çirkin görüntüler. Bunları basın mensuplarımızla birlikte dile getireceğiz’’ dedi.

“Bunları konuşmak çok acı”

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan da şiddete karşı önleyici tedbirler, koruyucu hizmetler, 7/24 şiddet önleme izleme merkezleri ve kadın barınma evleri gibi önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Doğan, “Bunların hepsi, şiddetin sonuçları itibariyle ortaya konulan hizmetler. Ancak kadim kültürümüz, geleneğimiz, dini inançlarımız ve Türk tarihindeki kadının yerine baktığımızda, maalesef bugünkü yaşananları konuşmak da çok acı. Medya dilinin kullandığı ifadeler, zaman zaman toplumda infiallere sebep olacak düzeye geliyor. En büyük arzumuz hiç olmaması, şiddetin sıfır noktaya gelmesi” diye konuştu.

Şiddetin önlenmesi

Kadınların her alanda söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ise medya organlarında yayınlanan kadına yönelik şiddet haberlerinin zaman zaman rahatsız edici biçimde aktarıldığını kaydetti. Kocabıyık, “Tüm medya organları çerçevesinde konuyu geniş perspektiften ele alıp, yapılan hataların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şiddetin her türünün önlenebilmesi adına, özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız için projeler hayata geçiriliyor. Bu projelerin sürdürülebilir olmasına dikkat etmekteyiz. Kadının ekonomik, sosyal ve siyasi yaşam başta olmak üzere hayatın her alanında söz sahibi olması için paydaşlarımızla elbirliği ile çalışan, büyük bir ekibiz. Bu konuda farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş moderatörlüğünde düzenlenen ‘Medyada Kadına Yönelik Şiddet Dili’ paneli başladı. Panelde; Olay Gazetesi Köşe Yazarı Ahmet Emin Yılmaz, bursa.com Köşe Yazarı Huriye Gül Kolaylı ve AS TV Ana Haber Spikeri ve Program Müdürü Sevda Kurul ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Uzmanı İdil Berfin Akbaş, kadına şiddetin medyaya yansımalarını değerlendirdi.